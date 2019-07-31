ليفربول يهزم ليون

اختتم نادي ليفربول الإنجليزي، استعداداته للموسم الجديد، بالفوز على ليون الفرنسي 3-1، في المباراة التي أقيمت، اليوم الأربعاء، في مدينة جنيف السويسرية.



وتقدم ليون عبر الهولندي ممفيس ديباي في (د.4 من ركلة جزاء)، قبل أن يسجل البرازيلي روبرتو فيرمينيو هدف التعادل لليفربول في (د.17).



وفي (د.21) سجل يواخيم أنديرسون لاعب ليون هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، ثم أضاف هاري ويلسون الهدف الثالث لليفربول في (د.53).



ويلعب ليفربول، يوم الأحد المقبل، مع مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية، قبل أن يستهل مشواره في بطولة الدوري بمواجهة نوريتش سيتي في التاسع من أغسطس المقبل.