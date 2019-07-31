"بيت الأشباح" تعود بموسم جديد على المسرح العائم 4 أغسطس

يعود أبطال العرض المسرحي المتميز "بيت الأشباح" للوقوف مرة أخرى على خشبة المسرح العائم الصغير لتقديم موسم جديد للمسرحية، اعتبارا من 4 أغسطس المقبل ويستمر عرضه على مدار 10 أيام.



وذكر المركز الإعلامي للمسرح مساء اليوم الأربعاء - أن إعادة العرض المسرحي مرة أخرى تأتي نظرا للنجاح الكبير الذي حققه العرض على مدار موسمه الأول، ويعد العرض من التجارب المسرحية المهمة والمتفردة التي قدمها البيت الفني للمسرح على الساحة، ضمن خطة مسرح الشباب للدفع بطاقات جديدة للمشهد المسرحي المصري، من بطولة 30 شابا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب (ابدأ حلمك) تحت إشراف المخرج عادل حسان.



"بيت الأشباح"حالة مسرحية خاصة تدور أحداثها في إطار كوميدي تراجيدي حول فكرة الحياة والموت وكيف يعيشها كل إنسان، من تأليف وإخراج محمود جمال الحديني في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، ديكور هبة الكومي، وملابس أميرة صابر، وإضاءة أبوبكر الشريف، وموسيقى رفيق يوسف، ومخرج منفذ عبدالخالق جمال.