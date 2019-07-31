الخميس 01 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

ترامب: رئيس مجلس الاحتياطي "خذلنا" بشأن قرار أسعار الفائدة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:18 م
جريدة الدستور
طباعة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول "خذلنا" بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء، مجادلا بأن السوق كانت تريد إشارة إلى إطلاق "دورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة".

وأضاف ترامب في تغريدة بعد ساعات قليلة من إصدار البنك المركزي الأمريكي أحدث بيان بشأن سياسته النقدية "الشيء الذي كانت السوق تريد أن تسمعه من جي (جيروم) باول ومجلس الاحتياطي هو أن هذه هى البداية لدورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة بما يجاري الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول العالم".

وقال ترامب "كالمعتاد، فإن باول خذلنا، لكنه على الأقل ينهي التشديد الكمي الذي ما كان ينبغي أن يبدأ أصلا".
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تقرير أمريكي: أنباء عن وفاة حمزة بن لادن

منذ حوالي 10 ساعة

على رأسهم شيكابالا.. 10 صفقات تقود الزمالك فى الموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

السيسى: الخراب كان ينتظر البلاد حال استمرار الخطط القديمة حتى 2016

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقيد "كهربا" في القائمة المحلية والدولية

ads

الصور

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: هل كان أحمد خالد توفيق كاتبًا منافقًا؟

أول تحرك من "المهن التمثيلية" ردًا على شائعة وفاة عادل إمام

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

السيسي: لدينا احتياطى غاز يمكن تصديره للخارج

ستوديو

السيسي: المواطن المصري تحمل الإجراءات الاقتصادية بوطنية كبيرة

ننشر توصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب

نجم الأهلي ينتقل للجونة بعد الاستغناء عنه

الرئيس يكرم المنتخب المصري لكرة اليد (فيديو)

رياضة

مانشستر يونايتد يقترب من ضم هانيبال مجبري

الخور القطري يتعاقد مع نجم منتخب مدغشقر

ضربة موجعة لبايرن ميونخ أمام توتنهام

مايوركا الإسباني يضم الغاني أجيينينو من لشبونة البرتغالي

الرئيس نيوز

منتج "رحلة العائلة المقدسة" يطلق أكاديمية فنية جديدة

انطلاق الألعاب النارية في ختام مؤتمر الشباب على أنغام "تحيا مصر"

وزير الرى يبحث ملف "سد النهضة" مع نظيره السودانى

السيسي يحذر من إطلاق عشرات الآلاف من الصواريخ في المنطقة

منوعات

"نعومي كامبل" تتعرض لموقف عنصرى فى فرنسا

أبوظبي تُتيح تأجير الـ"سكوتر"

إعادة فتح حساب "تويتر" للسفارة الروسية

اقتلاع 523 سنًا من فم طفل بالهند

كشكول

لأول مرة.. إعلان نتيجة أصول الزقازيق على تليجرام أول أغسطس

رئيس المنوفية الأزهرية يتفقد دورات تدريب الإداريين على الحاسب الألى

محافظ كفرالشيخ: اصدار حركة مديري الإدارات التعليمية قريباً

فتح باب القبول بالمدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر

إسلام سياسي

أنباء عن مقتل حمزة بن لادن في عملية للاستخبارات الأمريكية

الإخوانية "آيات عرابي" تسب قادة حركة النهضة التونسية ونصفهم بالحمير

منشق يكشف اسرار حملات الإخوان لتشويه الراحل رفعت السعيد

مطالبات إخوانية جديدة بمقاطعة قناة الجزيرة


زيت وسكر

إغلاق 25 صيدلية.. والسبب!

أسعار الذهب بختام تعاملات 31-7-2019

إحذر هذه الأشياء ستؤدي لزيادة فاتوة الكهرباء!

مطروح تستضيف معرض التنمية الزراعية .. 24 أغسطس

مقالات الرأي
صفوت البياضي
رحلة البحث عن راحة البال
جلال حمام
حتى يستعيد التعليم الفنى وجاهته الاجتماعية
أحمد بهاء الدين شعبان
قنطرة الذى كفر«2»
مؤمن المحمدي
كورة كورة.. عمرك سألت نفسك عن السر؟
المزيد

الثقافة

"جراج الأوبرا".. إصدار جديد لهيئة الكتاب

ورش فنية متنوعة بثقافة الإسكندرية

"القومي للمسرح" يعلن عروض "بيت المسرح" بالمهرجان

"بيت الأشباح" تعود بموسم جديد على المسرح العائم 4 أغسطس

صفحتنا ع الفيس بوك