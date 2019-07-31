فاطمة البودي: "في مدن الغبار" تجربة إنسانية شديدة الثراء

أشادت الناشرة فاطمة البودي٬ بالكاتبة أمل رضوان٬ موضحة خلال الندوة التي عقدت بدار العين للنشر٬ مساء اليوم الأربعاء٬ لمناقشة رواية "في مدن الغبار" موضحة أن تجربة أمل رضوان في الرواية تجربة إنسانية شديدة الثراء٬ ولغتها جميلة. وهذا هو التعاون الثالث عن دار العين٬ حيث سبق ونشرت لها المجموعة القصصية الأولي بعنوان "البيت الأولاني" وبعدها المجموعة القصصية الثانية "شيكولاتة سودا" والتي حصلت بها على جائزة ساويرس الثقافية لعام 2015.



من جانبها قالت الكاتبة والناقدة٬ لنا عبد الرحمن: اطلعت على تجربة أمل رضوان بشكل متداخل روائيا وإنسانيا٬ فقد تعارفنا في إحدى الأمسيات الأدبية وصرنا صديقتين٬ وصرت أتابع ما تكتبه. وفي عملها الروائي الأول "في مدن الغبار" هناك صلة كاشفة بين الإنسان والمكان٬ ومدن يحكي عنها أبطالها٬ ويكشفون أثرهم عليها وأثرها عليهم.



وأضافت: هناك أكثر من ثيمة في النص الروائي المنقسم إلى عالمين٬ عالم الساردة وألما والدكتور فولك٬ أما العالم الثاني فهو عالم مخيم اللاجئين والذي ينفتح فيه النص علي شخصية "أم مازن" وحفيدتها "غزل"٬ في الفصل الذي يحمل عنوان "طحين ومدفأة وغشاء بكارة". وهو تفجير للحدث السردي من بداية الرواية.



وتابعت "عبد الرحمن" رغم قدوم أمل رضوان من عالم القصة القصيرة٬ إلا أنها استخدمت تقنيات المسرح والقصة القصيرة معا٬ حيث تبدأ الساردة في تقديم الحدث وكأنها شخصية مسرحية٬ على خشبة المسرح تواجه الجمهور وتحكي له٬ في تقاطع وإلتقاء بطريقة الفلاش باك وكأنها تتحدث مع نفسها٬ من خلال استعراض ماضيها وتاريخها. كما أنها استفادت من تقنية القصة القصيرة علي مستوي عنونة الفصول.



مشيرة إلى تعدد الأصوات الساردة في الرواية٬ فهناك الساردة التي تحكي عن أربعة شخصيات بلا أسماء٬ إنما منحتهم رموزا وفق ملامحهن الشكلية والنفسية. فهناك العنزة٬ والمهرة٬ والناقة٬ والمرأة المحجبة. وإن نجحت من خلال هذه الشخصيات الأربع أن تفجر الضحكات بسخرية بلاغية.



كما أكدت علي أن السرد في الرواية يتحول إلي مفهوم الرحلة٬ وتتعرض لقضية الهوية٬ من خلال شخصيتي "ألما" الفلسطينية التي تخفي هويتها وتعلن بأنها سوريا حيث نشأت وتربت٬ وبين الدكتور "فولك" الذي خلع جنسيته وكرس نفسه للبحث عن ضحايا الحروب والتشريد٬ فقد كان لديه هذا الاختيار٬ أي خلع جنسيته بالعكس من ألما التي لم تكن تملك مثل هذا الخيار٬ والخلل النفسي في شخصيتها حقيقي ومعاش وملموس كثيرا.