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عالم

"الفضاء الأوروبية" تعتزم التخلي عن استخدام "بايكونور"

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:12 م
جريدة الدستور
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قال رينيه بيشيل، إن رائد الفضاء الإيطالي قد يصبح آخر رائد فضاء أوروبي، ينطلق من مطار بايكونور الفضائي، على متن مركبة "سويوز" إلى المحطة الفضائية الدولية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف رينيه بيشيل مدير مكتب وكالة الفضاء الأوروبية في روسيا، "حاليا نخطط لأن يكون لوكا بارميتانو، آخر رائد فضاء من الوكالة ينطلق إلى المحطة الفضائية الدولية من مطار بايكونور الفضائي خلال السنوات المقبلة" بحسب وكالة "نوفوستي".

وكان يان فورنر، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية قد أعلن في يناير الماضي، أن توما باسكيه رائد الفضاء الفرنسي الذي كان على متن المحطة الفضائية الدولية في 2016-2017، سيطير إلى المحطة الفضائية ثانية في نهاية عام 2020. ولكنه لم يحدد المركبة الفضائية التي سيستخدمها، روسية كانت أم أمريكية.

أما بيشيل فقال "إن الموعد الفعلي لإطلاق توما باسكيه مرتبط مباشرة بالجانب الأمريكي استخدام مركباته الفضائية الجديدة المأهولة في رحلات منتظمة".

يذكر أن رائد الفضاء الإيطالي لوكا بارميتانو، قد انطلق إلى المحطة الفضائية الدولية على متن المركبة الفضائية الروسية "سويوز إم إس-13" برفقة رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف، والأمريكي أندرو مورغان في 21 يوليو 2019.
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