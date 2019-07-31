ركلات الترجيح تتوج توتنهام بكأس أودي أمام بايرن ميونخ

توج توتنهام هوتسبير الإنجليزي بطلًا لكأس أودي الودية، على حساب مضيفه بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح (6-5)، عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، على ملعب أليانز أرينا.



وسجل هدفي توتنهام الثنائي، إيريك لاميلا وكريستيان إريكسن، في الدقيقتين 18 و59، بينما أحرز يان فيات أرب وألفونسو ديفيز ثنائية البايرن، في الدقيقتين 61 و81.



ونجح توتنهام في مباغتة الفريق البافاري، بهدف أول عن طريق لاميلا، الذي قابل عرضية زميله جورجيس كيفن نكودو بانزلاقة، ليوجه الكرة بقدمه إلى داخل الشباك.



وساد الهدوء بعد ذلك، قبل أن يطلق ساربريت سينج تسديدة يسارية قوية، من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس الفرنسي هوجو لوريس.



وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بدأت التسديدت تنهال من لاعبي البايرن على مرمى لوريس، حيث حاول أليكسندر نولينبيرجر تجربة حظه، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكنها حادت عن المرمى.



وجاءت أولى الفرص في الشوط الثاني، عبر سون هيونج مين، جناح توتنهام، لكن تسديدته ذهبت إلى الحارس البديل سفين أولريتش.



وسنحت لسون فرصة أخرى بعدها بدقيقة واحدة، حيث انفرد بمرمى أولريتش، لكن حارس البايرن تصدى لتسديدة الكوري الجنوبي بقدمه، ليحولها إلى ركنية.



ونجح الدنماركي كريستيان إريكسن في تعزيز تقدم توتنهام، بهدف ثانٍ من تسديدة أرضية زاحفة.



لكن سرعان ما نجح البايرن في تقليص النتيجة، من أول فرصة له في الشوط الثاني، عن طريق المهاجم الألماني الشاب يان فيات أرب، الذي انطلق إلى داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية داخل الشباك.



ودافع أولريتش عن مرماه ببراعة، بعدما تصدى لتصويبة صاروخية من هاري كين، الذي تسلم كرة داخل منطقة الجزاء وأطلقها بقوة نحو المرمى، لكن الحارس البافاري أبعدها بيده بطريقة رائعة.



وقبل 9 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، نجح المهاجم الكندي ألفونسو ديفيز، في معادلة النتيجة للبايرن بتسديدة صاروخية بعيدة المدى، ليحافظ الفريقان على التعادل حتى نهاية اللقاء، ويحتكما لركلات الترجيح، التي ابتسمت للسبيرز، ليتوج بطلًا للكأس الودية.