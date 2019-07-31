البورصة تخسر 41 مليار جنيه خلال يوليو

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الحالي بخسائر بلغت نحو 41 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 715.1 مليار جنيه، مقابل 756.1 مليار جنيه خلال الشهر السابق بانخفاض بلغت نسبته 5.4%.



وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية، الصادر اليوم الأربعاء، انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 5.02% ليسجل مستوى13392.42 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 13.8% ليبلغ مستوى520.28 نقطة، كما شملت الانخفاضات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو12.57% ليبلغ مستوى 1347.02 نقطة.



وأشار إلى ارتفاع قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 46.3 مليار جنيه من خلال تداول 3.855 مليار ورقة منفذة على 333 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 20.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.198 مليار ورقة منفذة على 283 ألف عملية خلال الشهر الماضي.



وأوضح التقرير أن الأسهم استحوذت على 30.97% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 69.03%، لافتًا إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 67.8% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 23.8% والعرب على 8.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 77.4 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 703.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 66.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 24.3 % وسجل العرب 9 %، فيما سجل الأجانب صافي بيع قدره 1.313 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 854.4 مليون جنيه وذلك على الأسهم.

