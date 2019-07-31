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رياضة

زيدان: لن أتدخل في الحياة الشخصية لجاريث بيل

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:01 م
زيدان
زيدان
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أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أنه لن يتدخل في الحياة الشخصية للاعبه الويلزي جاريث بيل، وذلك بعدما انتشرت صور لبيل وهو يمارس رياضة الجولف في نفس اليوم الذي كان يستعد فيه فريقه لبدء مشواره في بطولة كأس أودي بألمانيا.
يذكر أن بيل لم يسافر مع ريال مدريد إلى ألمانيا لخوض منافسات بطولة كأس أودي، حيث كان يتعافى من إصابة تعرض لها في وقت سابق.
وقال زيدان عقب فوز ريال مدريد اليوم 5 3 على فناربخشة التركي: "هل أشعر بالضيق من موقف بيل؟، لا أعرف، أنا هنا مع اللاعبين ولن أتحدث معكم عن هذا، كنت أتمنى لو كان تدرب، سنرى عندما نعود إلى مدريد، ولكنني لن أمنع أحدهم من القيام بشيء ما".
وأضاف: "على كل شخص أن يضطلع بمسئولياته وسنرى ما قام به عندما نعود إلى مدريد، لن أتدخل في حياة بيل الشخصية، لا أعرف إذا كان هذا قلة احترام، لن تقحموني في موقف لا أرغب فيه، لن أجيب بأكثر من ذلك".
يذكر أن ثمة توتر يشوب علاقة زيدان مع بيل، حيث أكد المدرب الفرنسي في أكثر من مناسبة أنه لا يعول كثيرا على اللاعب الويلزي في مشروعه الجديد مع ريال مدريد.
وكانت هناك الكثير من المحاولات من قبل إدارة نادي ريال مدريد في الآونة الأخيرة للإطاحة ببيل ولكنها باءت بالفشل.
وتحدث زيدان أيضا عن طريقة لعب فريقه في مباراة اليوم، واستطرد قائلا: "لقد لعبنا كثيرا بطريقة 4 4 2، ولكنها في الحقيقة 4 4 1 1 مع إعطاء حرية للمهاجم، لا يزال ينقصنا بعض اللاعبين ولهذا أطبق هذه الطريقة".
ورفض زيدان الإجابة على الأسئلة الخاصة بمستقبل بعض اللاعبين في فريقه مثل اللاعب ماريانو دياز، وأوضح قائلا: "نفس الشيء، إنه أمر غريب، أعرف هذا، وذلك لأنني لا أجيب على الكثير من الأسئلة، سنبحث مستقبله، حتى 31 أغسطس يمكن أن يحدث كل شيء، أعتقد أنكم تشعرون بالتعب من إجابتي، لأنني متعب منها أيضا، ولكن الأمر يسير على هذا النحو".
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