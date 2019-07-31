تعرف على الأسباب الشائعة لـ"النعاس" فى العمل

هل تعاني من التباطؤ والنعاس في مكان ما بين تناول الغداء وقبل ساعات الدوام؟ فهى من المشكلات التى تواجه الكثيرين فى العمل.



قدم موقع موقع « wellnessbin» الأسباب الأكثر شيوعًا للشعور بالكسل خلال فترة الظهيرة ومنها:



- تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، فقد أكدت الكثير من الدراسات، أن هذه الاطعمة تساعد بشكل كبير فى زيادة الشعور بالنعاس خلال فترة الظهيرة.



ـ قلة شرب الماء

أحد الأشياء التي تميل إلى نسيانها وأنت مشغول فى العمل هو شرب كوب من الماء، فالدماغ تحتوي على حوالي 75٪ من المياه، لذا فالإمتناع عن شرب الماء يتسبب فى عدم القدرة على التركيز.



ـ انخفاض في درجة الحرارة

يقول العلماء أن درجة حرارة الجسم الأساسية تنخفض بشكل طبيعي بين الساعة 2 مساءً و4 مساءً، الأمر الذى يدفع الجسم إلى إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون مهمته تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.



ـ الجلوس باستمرار

كشفت دراسة كندية، أن الاشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة على المكاتب أو مشاهدة التلفاز، أكثر عرضة للنعاس بشكل أسرع من الأشخاص الذين يجلسون أقل.



ـ الحرمان من النوم

تعتبر اضطرابات النوم من أكثر المشكلات التى يعانى منها الكثيرين، كما أنها أحد الأسباب الشائعة للإحساس بالنعاس خلال فترة الظهيرة.