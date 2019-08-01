أسعار الرمل اليوم بالأسواق

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعًا في أسعار الرمل والزلط في الأسواق في الفترة الأخيرة؛ نظرًا لارتفاع تكلفة النقل والمعدات المستعملة في التحميل، موضحًا أن الأسعار تختلف من مكان لآخر حسب تكلفة النقل.



وسجلت عربية رمل صغيرة تحوي حوالي 2 م رمل سعر 170 جنيهًا، وجرار رمل مقطورة يحوي حوالي 4 م رمل سعر 360 جنيهًا، وسيارة كبيرة بمقطورة تحوى حوالي 10 م رمل سعر 800 جنيهًا، وسيارة كبيرة 2 مقطورة تحوي 20 م رمل سعر 1500 جنيه.



بينما سجل سعر متر الزلط الفينو الناعم حوالي 175 جنيهًا، وسعر متر الزلط الكبير تراوح ما بين 120 و130 جنيهًا.