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مصر

اليوم.. انطلاق المؤتمر السنوى الـ19 لأمراض وحساسية الصدر

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:31 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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تنطلق فعاليات المؤتمر السنوي التاسع عشر لأمراض وحساسية الصدر، اليوم الخميس، بقاعة مؤتمرات مركز بورسعيد الثقافي، ويستمر لمدة يومين.

وقال الدكتور عصام السنوسي رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يعقد بالمشاركة بين الجمعية المصرية للأمراض الصدرية برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، والجمعية المصرية للحساسية والمناعة برئاسة الدكتور سمير خضر.

وأوضح أن فعاليات المؤتمر تنقسم إلى عدة محاور أساسية، المحور الأول وهو دعم التعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء لملاحقة كل جديد في تشخيص وعلاج أمراض وحساسية الصدر؛ وفي هذا الصدد هناك 5 ورش عمل قوية علمية وعملية باستخدام الأدوات والمعدات على الطبيعه مثل تطبيقات الموجات الصوتية التداخلية وتطبيقات اختبارات وظائف التنفس في التشخيص ومتابعة تحسن الحالات، فضلا عن تطبيقات المنظار الشعبي في التشخيص والعلاج إلى جانب التطورات الحديثة في أجهزه الأشعة التشخيصية.

وأشار السنوسي، إلى أنه نظرا لزيادة نسبة مرض احتباس التنفس أثناء النوم وخطورته خصصنا ورشة عمل لأبحاث توقف التنفس برئاسة الدكتور عبد المنعم ربيع أستاذ الصدر جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد يوسف رئيس قسم الصدر جامعة الأسكندرية.

وأضاف أن المؤتمر حافل بجلسات خاصة بعدوى والتهابات الجهاز التنفسي وخاصة كل جديد في أبحاث الدرن الذي قطعت مصر فيه شوطا جيدا أدى إلى خفض معدلات الإصابة بالمرض بفضل وسائل التشخيص والعلاج الحديثة وفي هذا حرصنا على قدوم أساتذة كبار مثل الدكتور أيمن السيد سالم رئيس أقسام الصدر جامعة القاهرة؛ الذي سيقدم ورقة متميزة في الجديد في تشخيص الدرن.

كما أن هناك جلسات خاصة بأمراض الجهاز التنفسي للأطفال، يشارك فيها أساتذة أطفال من داخل وخارج مصر حيث يشارك الدكتور عامر شطا أستاذ طب الأطفال جامعة ليفربول ببحث متميز عن الدرن في الأطفال.

وحرص المؤتمر أيضا، على استقدام علم من أعلام الصدر في مصر الدكتور محمد النادي أستاذ الصدر جامعة القاهرة؛ حيث يشارك ببحث خاص بتكهفات الرئة في الأطفال.

كما يشارك الدكتور عبد المنعم الشبراوي رئيس قسم الصدر جامعة السويس، ببحث خاص بأمراض الجهاز التنفسي للخدج غير مكتملي النمو.

أما في مجال أبحاث حساسية الصدر استقدم المؤتمر، قامات مصرية عالية حيث ستقدم الدكتورة سميحة العشماوي، كل جديد عن تشخيص وعلاج حساسية الصدر، كما استقدم المؤتمر، الدكتور سمير خضر رئيس الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ويقدم بحثا جديدا عن التطورات الحديثة في تشخيص الأنواع المختلفة لحساسية الصدر وطرق علاجها.

ويقدم أيضا الدكتور مجدي أبو ريان أستاذ الصدر جامعة الأسكندرية بحثا عن مرض تليف الرئة الساركويد.

كما يقدم الدكتور عصام السنوسي، الجديد في العالم وهو الحرص على تقليل فترة تواجد المريض داخل المستشفيات تقليلا من نسبة عدوى المستشفيات والجلطات وتقليل تكاليف العلاج، حيث حرص رئيس المؤتمر على تقديم بحث جديد عن الطرق الحديثة لعلاج الارتشاح البلوري الهوائي بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بطرق جديدة وبسيطة بدلا من الطرق التقليدية التي تستهلك وقتا وأموالا وتعطي فرص لمضاعفات خطيرة.
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