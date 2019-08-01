استقرار أسعار المانجو اليوم فى الأسواق

سجلت أسعار المانجو في الأسواق استقرارًا، اليوم الخميس، وسجل سعر المانجو العويس أسعارًا تتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو الهندي بين 14 و20 جنيهًا للكيلو.



وسجل سعر الكيلو المانجو فجر كلان بين 15 و20 جنيهًا، والمانجو تومي بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، ومانجو تيمور بين 14 و20 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو زبدية بين 9 و13 جنيهًا، أما المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، والمانجو الفص بـ40 جنيها.



وسجل سعر المانجو الفونس بين 14 و20 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو دبشة بين 8 و12 جنيهًا للكيلو، وكيلو المانجو صديقة بين 14 و20 جنيهًا، والمانجو جولك بين 12 و18 جنيهًا للكيلو.



يذكر أن فاكهة المانجو، تنمو في المناطق المدارية الحارة من العالم، وتستخدم غذاءً رئيسيًا لمعظم السكان في هذه المناطق، وتلقب فاكهة المانجو بملك فاكهة المناطق الحارة، وتؤكل المانجو طازجة، وهي غنية بفيتامين ج وزرعت أشجار المانجو أول مرة قبل 4000 سنة في الهند وأرخبيل الملايو، ونقلها المستكشفون الأوربيون في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي إلى مناطق مدارية أخرى، وتزرع الآن في مناطق عديدة، مثل البرازيل، والهند، والمكسيك، والفلبين، والولايات المتحدة الأمريكية.