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اقتصاد

أسعار لمبات الليد اليوم

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:16 ص
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي - أسماء ابراهيم
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شهدت لمبات الليد في السوق المصري تباينًا في الأسعار، اليوم الخميس، حيث تراوح سعر لمبات الليد 4 إلى 5 وات ما بين 25 و30 جنيهًا.

فيما سجلت لمبات الليد من 6 إلى 8 وات سعر 35 إلى 50 جنيهًا، ولمبات الليد من 9 إلى 13 وات سجلت سعر 65 إلى 90 جنيهًا، بينما سجلت لمبات الليد من 25 إلى 28 وات سعر 110 إلى 280 جنيهًا.

وتنتج شركة نيازا التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنواعًا متعددة من اللمبات.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.
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