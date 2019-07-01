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حوادث

ضبط 5 أسلحة نارية و1094 مخالفة مرورية في الفيوم

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
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شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية على مدار اليوم حملات أمنية مكثفة، ضمن ما يسمى بحملة اليوم الواحد، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الإنضباط فى الشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال، والقضاء على الظواهر السلبية.
وأسفرت جهود تلك الحملات في مديرية أمن الفيوم، والتي شاركت فيها إداراة المديرية من مباحث جنائية ومرور وشرطة المرافق، عن ضبط 5 قطع سلاح نارى، وقضية إتجار بالمخدرات، و337 مخالفة مرافق، و82 قضية تموينية، و1094 مخالفة مرورية، وتنفيذ 985 حكم قضائى متنوع.
وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استكمال الحملات.
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