اقتلاع 523 سنا من فم طفل بالهند

أعلن أطباء في الهند، الأربعاء، اقتلاعهم لـ526 سنا وضرسا من فم طفل عمره 7 سنوات، يعاني من حالة طبية غير عادية.



ويعاني الطفل من ورم في الجانب الأيمن من الفك السفلي له منذ أن كان عمره 3 سنوات.



وأظهر فحص طبي أجراه جراحون وجود نمو كبير يحتوي على هياكل صلبة متعددة في الفك.



وقال الأطباء إن هذه حالة طبية فريدة من نوعها. ووصفت النادرة بأنها "ورم مركب بالأسنان".



وفي 2014 اقتُلع 232 سنا من فم مراهق في مومباي بالهند أيضا.