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الثقافة

"Green Book" فيلم أمريكى بقصر السينما

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:15 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن نادي سينما البحر المتوسط بقصر السينما، ندوة فنية لمناقشة فيلم “Green Book”، شارك فيها د. نادر الرفاعي مدرس النقد والدراما بأكاديمية الفنون.

وقال الرفاعي فى حديثه إن هذا الفيلم كوميديا دراما أمريكى، عرض فى مهرجان تورونتو السنيمائى الدولى وفاز بجائزة اختيار الجمهور، مشيرا إلى أنه حاز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد وسيناريو أصلى، بالإضافة إلى جائزة الجولدن جلوب، وجائزة الأكاديمية البريطانية لأفضل ممثل مساعد، وهو جولة حقيقية فى الجنوب العميق فى فترت الستينيات.

أعقب ذلك عرض الفيلم وتدور قصته حول توني ليب (فيجو مورتينسون)، حارس إيطالي أمريكي يتم استئجاره عام 1962 ليعمل سائقًا لصالح د. دون شيرلي (ماهرشالا علي) واحد من أرقي عازفي موسيقى الجاز في العالم، حيث يأخذه في جولة بين معالم جنوب أمريكا.. ولأن دون شيرلي من أصل أفريقي أمريكي، فقد اعتمد خلال رحلتهما على كتاب النيجر الأخضر ليرشدهما إلى الفنادق الصغيرة، المطاعم ومحطات الوقود، لتتمكن الرحلة من فتح أعين كل رجل منهما على عالم الرجل الآخر، فضلًا عن توجيه بصيرتهما للعالم الذي يعيشان به.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ وسيناريو وحوار بيتر فاريلي، ﺗﺄﻟﻴﻒ بريان هايز كوري، بطولة فيجو مورتينسين، ماهر شالا على، ليندا إدنا كاردلينى، دانيال غرينى.
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