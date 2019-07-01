خفض أسعار "الريبو" 25 نقطة

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" (سعر الفائدة) من 300 نقطة أساس إلى 275 نقطة أساس.



وأضافت، في بيان على موقعها الرسمي، أنها قررت أيضا خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" (سعر الفائدة) من 250 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس.



وأوضحت أن القرار يعد ساري المفعول فورًا، وأنه يهدف إلى استمرار الحفاظ على الاستقرار النقدي.



ويمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو العكسي" سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى المؤسسة، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) سعر الإقراض من المؤسسة للبنوك.



وتحذو مؤسسة النقد السعودي في العادة حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تغيرات أسعار الفائدة على الريال، وذلك بسبب الربط بين العملتين (الريال والدولار).



وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، نسبة فائدته الرئيسية للإقراض للمرة الأولى منذ 2008 بربع نقطة، لتصبح بين 2% و2.25%، بحسب بيان للجنة النقدية للاحتياطي الأمريكي.



وكان الاحتياطي رفع 4 مرات (كل مرة بربع نقطة) نسب الفوائد السنة الماضية، لكنه اعتبر الآن أن ضعف النمو العالمي ونسبة التضخم المتدنية يفرضان سياسة نقدية أكثر مرونة.