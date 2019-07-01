باريس سان جيرمان يسعى لإنهاء تمرد نيمار

اقترحت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حلا جديدًا على الجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا، لستهيل رحيله عن الفريق في الفترة المقبلة، ولمحاولة إنهاء مسلسل تمرد اللاعب.



وتقدم نيمار (27 عاما) بطلب للرحيل عن سان جيرمان خلال الصيف الحالي، قبل أن يتغيب عن بداية فترة الإعداد رغم شفائه من الإصابة التي عانى منها في الكاحل قبيل نهاية الموسم المنقضي.



واعترف البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي، والألماني توماس توخيل مدرب الفريق، برغبة نيمار اللاعب في الرحيل عن سان جيرمان خلال الصيف الحالي.



وبحسب صحيفة "سبورت"، تحاول إدارة باريس إنهاء مسلسل تمرد نيمار، الذي يرغب في العودة لناديه السابق برشلونة، وذلك باقناع اللاعب بالاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد، على أن يرحل في صيف 2020.



ووفقا للمصدر ذاته، فإن العقبة أمام باريس تتمثل في أن اللاعب متمسك بالرحيل عن النادي خلال الوقت الحالي، إذ يرى أن فترته داخل معلب الأمراء انتهت بالفعل.



وأوضحت سبورت أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي سيجتمع بنيمار خلال الساعات القليلة المقبلة في المعسكر الإعدادي للفريق بالصين؛ من أجل محاولة إقناعه بالحل الجديد.



واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أنه في حالة تمسك نيمار بالرحيل في الوقت الحالي، فإن سان جيرمان سيخضع لرغبة اللاعب وسيعمل على إيجاد حل وسط لانتقال اللاعب لبرشلونة.



يذكر أن نيمار الذي انضم لسان جيرمان قبل عامين مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، غاب عن جميع مباريات فريقه الاستعدادية للموسم الجديد.