تعرّف على أبرز المستبعدين من جائزة الأفضل في أوروبا

استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.



وشهدت القائمة غياب أليسون، رغم تميزه في الموسم المنصرم، حيث نجح في قيادة "الريدز" للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى التتويج بلقب كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل.



كما غاب عن القائمة البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، رغم نجاحه في تقديم موسم مميز، فاز خلاله بـ4 ألقاب مع "السيتزنز" ولقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.