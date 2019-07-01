وزير الخارجية الصيني يعلق آمالا كبيرة على لقائه بومبيو غدا

علق وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، آمالا كبيرة على لقاء سيجمعه، غدا الخميس، مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، وفق ما أوردت وزارة الخارجية.



ونقلت الوزارة عن وانغ يي الذي يشارك في لقاء وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك، قوله: "من المخطط أن يكون لدي غدا لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، وهو يمثل فرصة بالغة الأهمية بالنسبة للاتصالات بين الطرفين".



وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التايلاندي، دون برامودويناي، عقد في أعقاب محادثاتهما في بانكوك، أعرب وانغ يي عن أمله في أن يتمكن هو وبومبيو، أثناء لقائهما المرتقب، من إجراء "تبادل آراء معمق، متمسكين بموقف صادق وبناء، وحل الخلافات العالقة بصورة لائقة، كما أنهما سيبحثان إمكانات التعاون (بين البلدين) وسيبذلان الجهود لبناء علاقات صينية أمريكية مستقرة".



وبحسب الوزير الصيني، فإن استئناف المفاوضات التجارية الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين جاء دليلا جديدا على أنه "بغض النظر عن كثرة المسائل الشائكة وحدة الخلافات العالقة، فلا يزال واجبا على الطرفين عقد لقاءات وجها لوجه والبحث عن حلول للمشكلات القائمة".



وأشار وانغ يي إلى أن ثمة مجالات كثيرة تتعاون فيها الصين مع الولايات المتحدة، رغم وجود خلافات بينهما.



وفي تطرقه إلى نتائج المشاورات التجارية الصينية الأمريكية التي اختتمت جولتها الأخيرة في شنغهاي، اليوم الأربعاء، قال الوزير إن هذه الجولة كانت "صادقة وفعالة جدا وبناءة، وأصبحت بداية لتقدم جديد وخطوة هامة جديدة".



وعبر وانغ يي عن ثقته بأن الطرفين سيستطيعان الوصول، في نهاية المطاف، إلى اتفاقية متبادلة المنفعة في حال تمسكهما بروح الاحترام المتبادل والتكافؤ، و"تفهم الاهتمامات المشروعة للطرف الآخر".



وقال إن استئناف بكين وواشنطن، خلال اليومين الماضيين، مشاوراتهما حول القضايا التجارية الاقتصادية لا يمثل تطويرا للاتفاق الذي توصل إليه زعيما الدولتين وحسب، بل و"استجابة لتوقعات المجتمع الدولي بأسره".