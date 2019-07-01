بنزيما يوجه رسالة لجماهير الريال

وجه كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، رسالة إلى مشجعي الفريق بعد الفوز على فنربخشة (5-3)، في كأس "أودي"، اليوم الأربعاء: "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، لكنني بحاجة إلى المزيد من دقائق اللعب، والمزيد من التدريبات".



وقال بنزيما، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سأقول شيئًا واحدًا، نحن في مرحلة ما قبل الموسم.. الهدف من هذه المرحلة هو الوصول لمستوى عالٍ عندما يبدأ الموسم، نحن نعمل بجد بدنيًا وتكتيكيًا".



وعن الانتقادات التي واجهها الريال، إثر الهزيمة الودية أمام أتلتيكو مدريد (7-3)، أجاب: "هذا طبيعي بعد الخسارة في الديربي بسبعة أهداف، لكن هذا قد حدث بالفعل، وعلينا مواصلة العمل".



وحول موقف مواطنه بول بوجبا، ومدى قربه من ريال مدريد، قال النجم الفرنسي: "لا يمكنني التحدث عن هذا الأمر.. لدينا فريق رائع، ونركز في عملنا".



ووجه بنزيما رسالة لمشجعي ريال مدريد، قائلًا: "أطالبهم بأن يثقوا بنا، لأننا بحاجة إلى ذلك، خاصةً بعدما حدث في الموسم الماضي.. الوضع مختلف هذا العام، ونستعد بقوة من أجل إحداث تغيير".