إنييستا: لدي الرغبة للاستمرار في لعب كرة القدم

أبدى قائد المنتخب الإسباني السابق أندريس إنيستا ولاعب فيسيل كوبي الياباني الحالي، اهتمامه بالعمل كمدرب، ولكنه لا يرى نفسه حاليا في هذا المنصب لأنه لا يزال لديه الحماس والرغبة للاستمرار في لعب كرة القدم.



وفي تصريحات لقناة (DAZN)، قيم إنيستا صفقة انضمام الفرنسي أنطوان جريزمان لناديه السابق برشلونة واهتمام البارسا باستعادة البرازيلي نيمار وقال: "أنا أستطيع التحدث كلاعب، هما اثنان من أفضل اللاعبين على المستوى الفردي".



وتابع: "يمثلان تعزيزا قويا. أمر آخر يتعلق بإذا ما كان البارسا بحاجة إليهما، وما إذا كان سيتم تحقيق التناغم داخل الفريق، وما يريده البارسا حقا".



وردا على سؤال حول انضمام إيدين هازارد لريال مدريد، قال: "إنه لاعب يصنع الفارق، متكامل: يلعب على اليمين واليسار ويراوغ ولديه السرعة والقوة.. لديه مميزات مرعبة، لكي يكون لاعبا مهما في ريال مدريد. إنه لاعب لطالما أعجبني".



وحول المقارنة التي تعقد دائما بين برشلونة ومانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا، قال: "أعتقد أن إحدى السمات الفردية أو الأشياء التي لدى جوارديولا هي أن فرقه تلعب كما يريد وكما يرى أنها يجب أن تلعب".