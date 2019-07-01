الأربعاء 31 يوليه 2019 الموافق 28 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

إنييستا: لدي الرغبة للاستمرار في لعب كرة القدم

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:08 م
أندريس إنيستا
أندريس إنيستا
طباعة
أبدى قائد المنتخب الإسباني السابق أندريس إنيستا ولاعب فيسيل كوبي الياباني الحالي، اهتمامه بالعمل كمدرب، ولكنه لا يرى نفسه حاليا في هذا المنصب لأنه لا يزال لديه الحماس والرغبة للاستمرار في لعب كرة القدم.

وفي تصريحات لقناة (DAZN)، قيم إنيستا صفقة انضمام الفرنسي أنطوان جريزمان لناديه السابق برشلونة واهتمام البارسا باستعادة البرازيلي نيمار وقال: "أنا أستطيع التحدث كلاعب، هما اثنان من أفضل اللاعبين على المستوى الفردي".

وتابع: "يمثلان تعزيزا قويا. أمر آخر يتعلق بإذا ما كان البارسا بحاجة إليهما، وما إذا كان سيتم تحقيق التناغم داخل الفريق، وما يريده البارسا حقا".

وردا على سؤال حول انضمام إيدين هازارد لريال مدريد، قال: "إنه لاعب يصنع الفارق، متكامل: يلعب على اليمين واليسار ويراوغ ولديه السرعة والقوة.. لديه مميزات مرعبة، لكي يكون لاعبا مهما في ريال مدريد. إنه لاعب لطالما أعجبني".

وحول المقارنة التي تعقد دائما بين برشلونة ومانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا، قال: "أعتقد أن إحدى السمات الفردية أو الأشياء التي لدى جوارديولا هي أن فرقه تلعب كما يريد وكما يرى أنها يجب أن تلعب".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

بدو التجمع الخامس يكشفون سر انتشار الثعابين القاتلة (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019

منذ يوم

أول تعليق من محمد أوناجم بعد الانضمام للزمالك

منذ ساعتين

محمد الباز يكتب: هل كان أحمد توفيق كاتبًا منافقًا؟

ads

الصور

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

الأكثر قراءة

أول تحرك من "المهن التمثيلية" ردًا على شائعة وفاة عادل إمام

زيادة سنوية 25%.. تعديلات على قانون الإيجار القديم غير السكني

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

على رأسهم شيكابالا.. 10 صفقات تقود الزمالك فى الموسم الجديد

ستوديو

"أحمد خالد توفيق".. الكاتب الذي علم الشباب ثقافة القطيع وغرق في بحر النفاق

سامو زين يكشف لـ"ستوديو" كواليس "عصفور بيصوصو"

ظهور مجدي قفشة بقميص النادي الأهلي (صور)

الحزن يخيم على الوسط الفني بعد وفاة مصمم الملابس أحمد رشدي

رياضة

باريس سان جيرمان يسعى لإنهاء تمرد نيمار

تعرّف على أبرز المستبعدين من جائزة الأفضل في أوروبا

بنزيما يوجه رسالة لجماهير الريال

إنييستا: لدي الرغبة للاستمرار في لعب كرة القدم

الرئيس نيوز

الرئيس عن أزمة المعلمين: "عارف بس مش قادر"

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء: كيف تدفع أقل فاتورة ممكنة؟

السيسي: عايزين أكتر من 2.5 مليار لنظافة "القاهرة" وحدها

إثيوبيا تزرع 353 مليون شجرة في يوم واحد

منوعات

اقتلاع 523 سنا من فم طفل بالهند

الرئيس الفلسطيني يمنح فنان أردنى وسام الثقافة والعلوم والفنون

موعد المرافعات في قضية رعاية طفلي الأميرة هيا وحاكم دبي

كيفية التخلص من الحسابات الوهمية على "تويتر"

كشكول

لأول مرة.. إعلان نتيجة أصول الزقازيق على تليجرام أول أغسطس

رئيس المنوفية الأزهرية يتفقد دورات تدريب الإداريين على الحاسب الألى

محافظ كفرالشيخ: اصدار حركة مديري الإدارات التعليمية قريباً

فتح باب القبول بالمدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر

إسلام سياسي

أنباء عن مقتل حمزة بن لادن في عملية للاستخبارات الأمريكية

الإخوانية "آيات عرابي" تسب قادة حركة النهضة التونسية ونصفهم بالحمير

منشق يكشف اسرار حملات الإخوان لتشويه الراحل رفعت السعيد

مطالبات إخوانية جديدة بمقاطعة قناة الجزيرة


زيت وسكر

تعيين 1790 باحثًا عن العمل بالقليوبية

شرطة التموين تكثف حملاتها لضبط الأسواق

“صحة القليوبية” تواصل الكشف المبكر عن امراض سرطان الثدى

سعر اليورو الأوروبى بنهاية تعاملات اليوم

مقالات الرأي
صفوت البياضي
رحلة البحث عن راحة البال
جلال حمام
حتى يستعيد التعليم الفنى وجاهته الاجتماعية
أحمد بهاء الدين شعبان
قنطرة الذى كفر«2»
مؤمن المحمدي
كورة كورة.. عمرك سألت نفسك عن السر؟
المزيد

الثقافة

"Green Book" فيلم أمريكى بقصر السينما

9 أعمال أدبية تصدرها "منشورات إبييدي" خلال شهر أغسطس

إقبال كبير على معرض الأسر المنتجة في العريش

"أتوبيس المواهب" فى ضيافة ثقافة بورسعيد

صفحتنا ع الفيس بوك