فيلم روسى يفوز بجائزتين في مهرجان سينمائي صيني

حصل الفيلم الروسي "تي–34"، للمخرج أليكسي سيدوروف، على جائزتين في مهرجان "أسبوع جاكي شان السينمائي الدولي لأفلام الأكشن" Jackie Chan International Action Film Week.



أفاد بذلك الناطق باسم شركة "مارس–ميديا" الروسية المنتجة للفيلم.



وأضاف أن الفيلم حصل على جائزتي لجنة التحكيم، وأفضل مونتاج في مهرجان أفلام الأكشن، الذي أقيم في محافظة شانسي الصينية.



وتعود أحداث الفيلم إلى أعوام الحرب الوطنية العظمى (1941–1945)، حيث أبدى أربعة أسرى من سلاح الدبابات السوفيتي شجاعة منقطعة النظير، وتمكنوا بحنكة ودهاء من الاستيلاء على دبابة سوفيتية من طراز "تي–34"، وانتصروا بها وحدها على الدبابات الألمانية وعادوا إلى الوطن سالمين. وجرت وقائع مهرجان أفلام الأكشن في محافظة شانسي الصينية، في الفترة من 21–27 يوليو الجاري.