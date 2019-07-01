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رياضة

دورتموند يعلن رحيل شورلي إلى سبارتاك موسكو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:57 م
شورلي إلى سبارتاك
شورلي إلى سبارتاك
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أعار نادي بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم لاعبه الدولي، أندري شورلي، إلى سبارتاك موسكو لمدة عام مع خيار الشراء، بحسب ما أعلن النادي الروسي الأربعاء.

وقال المدير الرياضي لدورتموند مايكل زورك، في بيان رسمي: "نتمنى لأندريه شورلي التوفيق وتحقيق النجاح، خلال رحلته مع سبارتاك موسكو".

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" بأن دورتموند سيحصل على 7 ملايين يورو، نظير إعارة اللاعب إلى الفريق الروسي.

ولم يخض شورلي مع دورتموند في الموسمين الأخيرين سوى 51 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف.

وكان دورتموند أعار شورلي (28 عاما) الموسم الماضي إلى فولهام الإنجليزي لمدة عامين، لكن سقوط الفريق إلى الدرجة الثانية فعليا أعاد بطل مونديال البرازيل 2014 مع المنتخب الألماني إلى "البوندسليجا".

وسبق لشورلي أن دافع عن ألوان فريق تشيلسي الإنجليزي بين عامي 2013 و2015 الذي تعاقد معه مقابل 22 مليون يورو من بايرن ليفركوزن. وتنقل لاعب الجناح الألماني بين عدة أندية، فعاد إلى الدوري الألماني مع فولفسبورغ في فبراير 2015 قادما من النادي اللندني مقابل 32 مليون يورو، لينتقل بعدها في يوليو 2016 إلى دورتموند مقابل 20 مليونا.

وتألق شورلي في مونديال البرازيل 2014 مع منتخب بلاده، وكان صاحب التمريرة الحاسمة لماريو غوتسه الذي سجل هدف الفوز في مرمى الأرجنتين 1-0 في الشوط الثاني الإضافي، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

كما لعب 57 مباراة دولية، سجل خلالها 22 هدفا، لكنه غاب عن صفوف "المانشافات" منذ 22 مارس 2017 ومباراته الأخيرة أمام أذربيجان، ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
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