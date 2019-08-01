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اقتصاد

496.62 دولار.. سعر طن القمح اليوم

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:37 ص
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي -طارق عتمان
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سجل سعر طن القمح الأمريكي، اليوم الخميس، نحو 496.62 دولار في الأسواق العالمية التي ترتبط بحركة البيع والشراء المتعلقة بالمعروض للسوق العالمي.

وقال الخبير الاقتصادي، أشرف عبدالمنعم، إن مصر تسعى لخفض معدل استيراد القمح عبر زيادة المساحة المنزرعة، في إطار العمل على ضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وأضاف "عبدالمنعم"، أن بعض الأسعار تتحدد بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.
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