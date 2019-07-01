السيسي: نحتاج لرفع كفاءة 55 ألف مدرسة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نحتاج لرفع كفاءة 55 ألف مدرسة فى إطار تطوير منظومة التعليم، مضيفًا: "كى ننشئ جامعات تليق بمصر، علينا السير فى عملية التوأمة، وضعنا شروطا دقيقة لإنشائها من أجل تحسين مستوى التعليم".



كما تطرق الرئيس السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس" في فعاليات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني للشباب المقام في العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة، إلى مشكلة المخلفات مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهدا كبيرًا لحلها، ولكن نحتاج إلى توفير موارد أكثر لوضع الحلول الجذرية.



وأوضح السيسي أن الدولة تسعى للتخلص من 26 مليون طن قمامة سنويا، بشكل علمي ومدروس وحتى يتحقق لنا الاستفادة منها.