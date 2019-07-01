أشتية: إسرائيل تسعى لتدمير السلطة الفلسطينية

أكد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تدمير السلطة الفلسطينية، والقضاء على حل الدولتين، بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.



وأوضح أشتية أن المرحلة الحالية خطيرة، وأن الاحتلال يسعى لتدمير السلطة عبر التوسع الاستيطاني، وانتهاك الاتفاقيات الموقعة معه، مضيفًا أن الأمر بضوء أخضر من واشنطن، حسبما نشرت وكالة "سما" الفلسطينية.



ووقع أبو مازن، أمس الثلاثاء، على تشكيل لجنة لوضع آليات وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، وذلك بعد قراره، منذ نحو أسبوع، بوقف العمل بها، ردًا على الانتهاكات المتزايدة ضد الفلسطينيين، وتنفيذ عمليات هدم جماعي لمنازل في القدس المحتلة، وخصم الأموال المخصصة لأسر الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية.