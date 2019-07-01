وصول أول رحلة حج عبر شركة طيران أمريكية إلى جدة

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأربعاء، أول رحلة جوية لشركات الطيران الأمريكية، قادمة من مطار كولومبوس أوهايو، وعلى متنها 168 مسافرًا قدموا لأداء فريضة الحج.



وبذلك تكون هذه أول رحلة لشركات الطيران الأمريكية تصل إلى المملكة منذ عام 1997، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وفور وصول الحجاج إلى الصالة كان في استقبالهم عدد من المسئولين في إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ووزارة الحج والعمرة والقنصلية الأمريكية، حيث استقبلوا الحجاج بحفاوة وتم تقديم الورود لهم.



من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد الهادي بن أحمد المنصوري، أن الهيئة حرصت على تقديم التسهيلات اللازمة لوصول رحلة الطيران الأمريكية.



وأشار إلى أن ذلك سيسهم في تحفيز بقية الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين.



ونوه المنصوري بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على توفير كل ما من شأنه الرقي بمنظومة النقل الجوي بالمملكة.