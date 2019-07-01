إقبال كبير على معرض الأسر المنتجة في العريش

شهد اليوم الختامي لمعرض الأسر المنتجة في العريش، اليوم الأربعاء، إقبالا كبيرا من المواطنين.



وأكدت منى محمد جمعة مدير مركز إعداد الأسر المنتجة -في تصريح صحفي- أن المعرض يهدف لترويج منتجات عضوات الجمعية واستضافة إنتاج الأسر من المتدربات اللاتي ينتجن في المنزل لتشجيعهن على التسويق وزيادة دخل الأسرة.



وأشارت إلى أن معرض منتجات الأسر المنتجة استمر لمدة 10 أيام بمشاركة 26 عارضة من عضوات الجمعية وخريجات مركز إعداد الأسر المنتجة من المنتجات في المنازل، وأن المعرض شمل العديد من المنتجات من المشغولات اليدوية والمنزلية والمخبوزات وأعمال التطريز ومنتجات البيئة وغيرها.. حيث تباع بأسعار أقل من الأسواق الخارجية.



وقالت إنه تم تسويق كميات كبيرة من منتجات المعرض، وإن أحد رجال الأعمال المحليين عرض شراء بقية المعروضات بواقع ألف جنيه لكل عارضة تشجيعا لهن ولحثهن على الاستمرار في الإنتاج والاشتراك في المعارض.



وتم افتتاح المعرض في 22 يوليو الجاري بحضور سعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعى وجمال عبدالعزيز مدير ادارة الأسر المنتجة ومنى محمد جمعة مديرة مركز اعداد الأسر المنتجة والمهندس أمين جودة عضو مجلس النواب واحسان داود غالى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة والمهندس عطية الجيد مدير عام القوى العاملة وآمال زيدان رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وتم على هامش المعرض الاحتفال بتخريج 34 فتاة وسيدة بعد تأهيلهن وتدريبهن فى مركز تدريب الأسر المنتجة على اقامة المشروعات وتصنيع المنتجات المنزلية وتدوير منتجات البيئة.