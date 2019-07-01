الرئيس الفلسطيني يمنح فنان أردنى وسام الثقافة والعلوم والفنون

قلد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، الفنان الأردني الكبير عمر حسين العبداللات، وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى التألق".



ومنح الرئيس الفلسطيني الوسام للفنان الأردني العبداللات، تقديرا لدوره المتميز في إثراء الفن العربي وإعطائه روحا تراثية، وإسهامه الملموس ضمن مشروعه الغنائي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.



وعقب التكريم، قال الفنان العبداللات لتلفزيون فلسطين ووكالة "وفا"، إن "هذا التكريم فخر لي كفنان أردني وفلسطيني وعربي، من رئيس أفتخر أني تشرفت بلقائه وتكريمه لي".



وأضاف قائلا: "فلسطين والأردن كانتا على الدوام، وستبقيان بلدا واحدا وشعبا واحدا، وأنا أفتخر بانتمائي لفلسطين كما أنتمي للأردن".