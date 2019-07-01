السيسي: لدينا احتياطى غاز يمكن تصديره للخارج

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اكتشافات الغاز حققت الاكتفاء الذاتى، مؤكدًا أن لدينا احتياطى يمكن تصديره للخارج، فضلًا عن اكتشاف 82 اكتشافًا جديدًا وذلك بعد حقل ظهر للغاز الطبيعى.



وأوضح الرئيس السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس" في فعاليات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الوطني للشباب المقام في العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة، أن تعيين الحدود البحرية مع قبرص والسعودية أتاح فرصا جديدة للتنقيب عن الغاز.



كما وجه الرئيس السيسي، رسالة للمصريين قائلا "لاتلتفوا إلى ما يشغلكم عن العمل من تعليقات سلبية. اشتغلوا أكتر.. وكل ما تسمعوا حاجة تضيقكم اشتغلوا أكتر".



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح أمس الثلاثاء، المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، والذي يعقد علي مدار يومين في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.



وشهد الرئيس خلال فعاليات المؤتمر، اليوم الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى APLP، والتى تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية، والذين زاروا مؤخرًا قناة السويس، وعبروا عن انبهارهم بالمشروعات القومية فى مصر، وكذا أجواء الدراسة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب.