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عالم

ترامب يجري زيارة رسمية إلى بولندا والدانمارك

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:40 م
ترامب
ترامب
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، سوف يتوجهان في زيارة رسمية إلى بولندا والدانمارك خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر المقبلين.

وجاء في بيان السكرتير الصحفي بالبيت الأبيض، والذي تم نشره على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب سيحضران الاحتفالات التذكارية ويزوران المواقع التذكارية في وارسو في الأول من سبتمبر المقبل، بمناسبة للذكرى الـ 80 لبداية الحرب العالمية الثانية.

وأضاف البيان أن ترامب وميلانيا قبلا دعوة ملكة الدانمارك مارجريت الثانية لزيارة البلاد، حيث سيشارك الرئيس الأمريكي في سلسلة من الاجتماعات الثنائية ويلتقي بكبار رجال الأعمال.
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