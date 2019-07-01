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لايف ستايل

أطعمة تساعد على حل مشكلات البشرة وإظهار جمالك

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسلام جمال
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تتعرض بشرتنا باستمرار للعوامل البيئية التي ينتهي بها المطاف الى الجفاف والتلف، الأمر الذى يدفعك إلى شراء مستحضرات التجميل، التى تتسبب فى الكثير من المشكلات لبشرتك على المدى البعيد، نظرًا للمواد الكميائية التى بداخلها.

أوضح خبراء التجميل، أنه يمكن الاستغناء عن هذه المستحضرات الخطرة، والاستعانة بالأطعمة الطبيعية التى تساعد فى حل مشكلات البشرة، وزيادة جمالك، وفقًا لما جاء بموقع "wellness bin".

«فراولة»

يمكن تناول وجبة خفيفة من هذه الثمار وذلك من أجل توفير الكثير من فيتامين C في النظام الخاص بك والذى يمكن أن يساعد في الحفاظ على هذه الخطوط الدقيقة فى البشرة.

«جوز الهند»

طعام آخر يجب أن تضيفه إلى نظامك الغذائي هو الجوز، فهى مليئة بالأحماض الدهنية الأساسية التي لا يستطيع جسمنا إنتاجها بمفرده، التى تساعد فى تحسين صحة الجلد.

«الموز»

إذا كانت مستويات الطاقة لديك تنخفض، فالموز هو الحل، حيث يحتوى على الكثير من المعادن مثل فيتامين ب 6 وحمض الفوليك والبوتاسيوم.

«البطاطا»

أكد خبراء التغذية، أن إضافة البطاطا الحلوة فكرة رائعة لأنها مليئة بالبيتا كاروتين التي يمكن أن توفر لبشرتك الحماية من أضرار أشعة الشمس.

«الشوكولاته الداكنة»

من الأطعمة الطبيعة التى تساعد فى الحماية بشكل كبير من خطر الإصابة بحب الشباب، بالإضافة إلى القضاء على مشكلة جفاف البشرة.

«الفلفل الأحمر»

من الأطعمة الأخرى التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي والتي ستساعدك على الحفاظ على بشرة جميلة المظهر الفلفل الأحمر، حيث إنها مليئة بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في إصلاح الشعر وخلايا الجلد.
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