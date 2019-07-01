"أتوبيس المواهب" فى ضيافة ثقافة بورسعيد

استقبل قصر ثقافة بورسعيد وفد رحلة أتوبيس المواهب التابع للإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة؛ حيث نظمت لهم إدارة الفرع يومآ فنيآ ترفيهيآ داخل وخارج القصر بدأ بمشاركة الوفد فى ورشة فنية للرسم مع أطفال ثقافة بورسعيد، يأتى ذلك فى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بمواهب الطفل.



تفقد الوفد معالم القصر وقامت شيرين الأمير وأميرة حامد باصطحابهم فى جولة بالمدينة الباسلة تضمنت زيارة إلى متحف النصر للفن الحديث بميدان الشهداء، تعرف خلالها الضيوف على ما يضمه المتحف من لوحات وجداريات تحكى تاريخ بورسعيد، ثم توجهوا بعد ذلك إلى نزهة وقضاء بعض الوقت على الشاطئ، واختتموا الجولة بزيارة لمدينة بورفؤاد.