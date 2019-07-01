الأربعاء 31 يوليه 2019 الموافق 28 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

محافظات

"تنفيذى الغربية" يناقش استعدادات المحافظة لعيد الأضحى

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية - حسام فوزي جبر
طباعة
ناقش المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية، استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأكد محافظ الغربية، على ربط غرفة العمليات المركزية بالديوان العام بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأحياء والمديريات لمتابعة الموقف أولًا بأول، موجهًا مدير المشروعات الإنتاجية بالمحافظة بسرعة التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير منافذ لعرض منتجاتها قبل عيد الأضحى.

كما وجه أيضًا بقيام جميع المديريات، بعرض تقرير مفصل عن الإستعدادات الخاصة بها يوضح ماتقوم به كل جهة أثناء فترة عيد الأضحى يضم أسماء أطقم العمل في هذه الفترة، وكذا قيام مديرية التموين بالتأكد من توافر المخزون السلعي لجميع السلع التموينية والوقود والبوتاجاز مع قيامها بالتنسيق مع الطب البيطري والزراعة لشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية.

كما أصدر تعليماته أيضًا برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع مستشفيات المحافظة والتأكد من توافر الأدوية الكاملة وأكياس الدم لهذه الفترة مع متابعة إلتزام أطقم الأطباء والتمريض بالحضور في هذه الفترة، وكذا قيام المديرية بحملات على أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من صلاحيتها وجودتها، ووجه أيضًا وكيل وزارة الأوقاف بالتأكد التام من تجهيز 361 ساحة صلاة وتحديد الإمام الخاص بكل ساحة، وكذا قيام مديرية الري بتطهير جميع المأخذ والترع منعًا لحدوث أي إنسدادات خلال فترة العيد.

وفى السياق ذاته؛ وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الطب البيطري برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المجازر البالغ عددها 20 مجزر (8 مجازر عمومية – 12 نقطة ذبح) وتوفير الأطباء البيطريين وأطقم العمل الكافية لإستقبال جميع الأضاحي بالمجازر مع التأكد من توافر الكميات الكافية من الأحبار الخاصة بالأختام وإتخاذ كافة الإجراءات للتخلص الامن من مخلفات الذبح حفاظًا على البيئة، كما أصدر تعليماته لوكيل وزارة الزراعة بتشكيل غرفة عمليات تضم أعضاء إدارات حماية الأراضي لمنع حدوث أي تعديات علي الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية، وكذا زيادة كميات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ البيع الخاصة بالمديرية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

بلاغ للنائب العام ضد إيمان البحر درويش

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

منذ حوالي 9 ساعات

على رأسهم شيكابالا.. 10 صفقات تقود الزمالك فى الموسم الجديد

منذ يوم

أول تعليق من محمد أوناجم بعد الانضمام للزمالك

ads

الصور

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

image description

وصول بعثة منتخب مصر لليد الحاصلة على برونزية كأس العالم

image description

العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"

image description

حفل الفنان أبو الليف في شاطئ الهاموك

الأكثر قراءة

أول تحرك من "المهن التمثيلية" ردًا على شائعة وفاة عادل إمام

زيادة سنوية 25%.. تعديلات على قانون الإيجار القديم غير السكني

خاص.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بارتكاب "مذبحة المرج"

على رأسهم شيكابالا.. 10 صفقات تقود الزمالك فى الموسم الجديد

ستوديو

سامو زين يكشف لـ"ستوديو" كواليس "عصفور بيصوصو"

ظهور مجدي قفشة بقميص النادي الأهلي (صور)

الحزن يخيم على الوسط الفني بعد وفاة مصمم الملابس أحمد رشدي

كاظم الساهر يحتفل بمرور 20 عامًا على أول حفل له في "بيت الدين"

رياضة

باريس سان جيرمان يسعى لإنهاء تمرد نيمار

تعرّف على أبرز المستبعدين من جائزة الأفضل في أوروبا

بنزيما يوجه رسالة لجماهير الريال

إنييستا: لدي الرغبة للاستمرار في لعب كرة القدم

الرئيس نيوز

الرئيس عن أزمة المعلمين: "عارف بس مش قادر"

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء: كيف تدفع أقل فاتورة ممكنة؟

السيسي: عايزين أكتر من 2.5 مليار لنظافة "القاهرة" وحدها

إثيوبيا تزرع 353 مليون شجرة في يوم واحد

منوعات

اقتلاع 523 سنا من فم طفل بالهند

الرئيس الفلسطيني يمنح فنان أردنى وسام الثقافة والعلوم والفنون

موعد المرافعات في قضية رعاية طفلي الأميرة هيا وحاكم دبي

كيفية التخلص من الحسابات الوهمية على "تويتر"

كشكول

لأول مرة.. إعلان نتيجة أصول الزقازيق على تليجرام أول أغسطس

رئيس المنوفية الأزهرية يتفقد دورات تدريب الإداريين على الحاسب الألى

محافظ كفرالشيخ: اصدار حركة مديري الإدارات التعليمية قريباً

فتح باب القبول بالمدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر

إسلام سياسي

أنباء عن مقتل حمزة بن لادن في عملية للاستخبارات الأمريكية

الإخوانية "آيات عرابي" تسب قادة حركة النهضة التونسية ونصفهم بالحمير

منشق يكشف اسرار حملات الإخوان لتشويه الراحل رفعت السعيد

مطالبات إخوانية جديدة بمقاطعة قناة الجزيرة


زيت وسكر

تعيين 1790 باحثًا عن العمل بالقليوبية

شرطة التموين تكثف حملاتها لضبط الأسواق

“صحة القليوبية” تواصل الكشف المبكر عن امراض سرطان الثدى

سعر اليورو الأوروبى بنهاية تعاملات اليوم

مقالات الرأي
صفوت البياضي
رحلة البحث عن راحة البال
جلال حمام
حتى يستعيد التعليم الفنى وجاهته الاجتماعية
أحمد بهاء الدين شعبان
قنطرة الذى كفر«2»
مؤمن المحمدي
كورة كورة.. عمرك سألت نفسك عن السر؟
المزيد

الثقافة

"Green Book" فيلم أمريكى بقصر السينما

9 أعمال أدبية تصدرها "منشورات إبييدي" خلال شهر أغسطس

إقبال كبير على معرض الأسر المنتجة في العريش

"أتوبيس المواهب" فى ضيافة ثقافة بورسعيد

صفحتنا ع الفيس بوك