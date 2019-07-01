"تنفيذى الغربية" يناقش استعدادات المحافظة لعيد الأضحى

ناقش المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية، استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأكد محافظ الغربية، على ربط غرفة العمليات المركزية بالديوان العام بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأحياء والمديريات لمتابعة الموقف أولًا بأول، موجهًا مدير المشروعات الإنتاجية بالمحافظة بسرعة التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير منافذ لعرض منتجاتها قبل عيد الأضحى.



كما وجه أيضًا بقيام جميع المديريات، بعرض تقرير مفصل عن الإستعدادات الخاصة بها يوضح ماتقوم به كل جهة أثناء فترة عيد الأضحى يضم أسماء أطقم العمل في هذه الفترة، وكذا قيام مديرية التموين بالتأكد من توافر المخزون السلعي لجميع السلع التموينية والوقود والبوتاجاز مع قيامها بالتنسيق مع الطب البيطري والزراعة لشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية.



كما أصدر تعليماته أيضًا برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع مستشفيات المحافظة والتأكد من توافر الأدوية الكاملة وأكياس الدم لهذه الفترة مع متابعة إلتزام أطقم الأطباء والتمريض بالحضور في هذه الفترة، وكذا قيام المديرية بحملات على أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من صلاحيتها وجودتها، ووجه أيضًا وكيل وزارة الأوقاف بالتأكد التام من تجهيز 361 ساحة صلاة وتحديد الإمام الخاص بكل ساحة، وكذا قيام مديرية الري بتطهير جميع المأخذ والترع منعًا لحدوث أي إنسدادات خلال فترة العيد.



وفى السياق ذاته؛ وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الطب البيطري برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المجازر البالغ عددها 20 مجزر (8 مجازر عمومية – 12 نقطة ذبح) وتوفير الأطباء البيطريين وأطقم العمل الكافية لإستقبال جميع الأضاحي بالمجازر مع التأكد من توافر الكميات الكافية من الأحبار الخاصة بالأختام وإتخاذ كافة الإجراءات للتخلص الامن من مخلفات الذبح حفاظًا على البيئة، كما أصدر تعليماته لوكيل وزارة الزراعة بتشكيل غرفة عمليات تضم أعضاء إدارات حماية الأراضي لمنع حدوث أي تعديات علي الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية، وكذا زيادة كميات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ البيع الخاصة بالمديرية.