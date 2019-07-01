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عالم

تقرير أمريكي: أنباء عن وفاة حمزة بن لادن

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:31 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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كشفت صحيفة "إن. بي. سي. نيوز" الأمريكية، عن وجود معلومات لدى الولايات المتحدة تفيد بموت حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، وخليفته المحتمل، وفقًا لثلاثة مسؤولين أمريكيين.

ووفقًا للتقرير الأمريكي، لم يقدم المسؤولون الأمريكيون أية تفاصيل عن مكان وزمان وفاة حمزة بن لادن، أو ما إذا لعبت الولايات المتحدة دورًا في وفاته، مشيرة إلى أنه من غير الواضح تأكيد واشنطن لنبأ الوفاة حتى الآن.

وردًا على سؤال من الصحفيين اليوم الأربعاء عما إذا كانت الولايات المتحدة لديها معلومات بأن حمزة بن لادن قد مات، قال الرئيس دونالد ترامب: "لا أريد التعليق على ذلك."

ويُعتقد أن حمزة بن لادن ولد في عام 1989، وانتقل والده إلى أفغانستان في عام 1996، وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستدفع حوالي مليون دولار للحصول على معلومات حول مكان حمزة بن لادن.
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