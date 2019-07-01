"مهارات فن الاتصال" بثقافة أحمد بهاء الدين

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعالیات والأنشطة خلال الإجازة الصیفیة بقصر ثقافة أحمد بهاء الدین للطفل، تضمنت قراءة في كتاب "الغزل والنسيج وثورة يوليو" إعداد الكاتب إسماعيل عبد الفتاح، حيث قامت مشرفة النشاط بتعريف الغزل والنسيج للأطفال وقالت إنه عبارة عن صناعة عرفها الإنسان منذ فجر التاريخ ومارسها المصري القديم من أجل صناعة الثوب الذي يستر به جسده والخيمة التي يحتمي بداخلها من حرارة الشمس ومطر الشتاء وقوة الرياح، وتطورت لتشمل جميع أنواع الملابس والسجاد والكليم والستائر والمفروشات والمستلزمات الشخصية، والتعرف على معني الغزل وقالت إنه عبارة عن تحويل شعيرات القطن الي خيوط دقيقة أو سميكة حسب الحاجة إليها والنسيج عبارة عن تعاشق مجموعتين من الخيوط المعزولة وتتم عن طريق النول اليدوي أو الميكانيكي.



كما أقيمت ورشة لتعليم الرسم والفنون التشكيلية وفن رسم البورتريه والمناظر الطبيعية، إلى جانب عقد ندوة تفاعلية مع مجموعة من الأطفال عن التنمية البشرية، ودار الحديث حول أفضل الطرق لتوصيل رسالة معينة للآخرين وتطرقت إلى مهارات فن الاتصال والتواصل مع الآخر ولابد من وجود مرسل ومستقبل ورسالة وقنوات اتصال وأوضحت معني كل مصطلح بأمثلة عملية لتثبيت المعلومة لدى الأطفال.