تكريم أوائل الثانوية العامة بثقافة دمياط (صور)

كرمت الهيئة العامة لقصور الثقافة الطلاب المتفوقين في المرحلة الثانوية بمواقع فرع ثقافة دمياط، حيث حظى أوائل الثانوية العامة والمتفوقين دراسيا باحتفاء وتكريم كبير على مستوى المواقع الثقافية، والتى قدمت ندوة بعنوان "كيف تتفوق دراسيا " من قبل مكتبات ميت أبو غالب لإبراهيم القمصانى ومصطفى الجمل، كما شاركت مكتبة ميت الخولى نفس المضمون للمحاضرة مع محمد سليم، بجانب مكتبة كفر المياسرة وكفر المنازلة وشرباص والروضة وكفر سليمان ومكتبة العبيدية شاركت الاحتفاء مع منى خليل وحديث عن التفوق العلمى والدراسى، بالإضافة لبيت ثقافة كفر البطيخ الذى أعد محاضرة عن تنمية مواهبك مع علا شحاتة، وعرض كذلك قصر ثقافة الطفل مع حسام السنباطي سبل تنمية المهارات.



واستقبل قصر ثقافة دمياط الجديدة وبيت ثقافة الزرقا المتفوقين بحفل غنائي استعراض، إلى جانب ندوة قدمها سمير عقاب فى استثمار الوقت لتنمية المواهب والتفوق الدراسى بقاعة حديقة الطفل بالزرقا، ضم الحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية لتسليم شهادات التقدير على الاوائل من طلبة الثانوية العامة.



واستمرت فعاليات برنامج "يلا نرسم بلدنا" بمعظم المواقع، واستكمل قصر ثقافة دمياط ورشتى التفصيل والخياطة والأشغال اليدوية والكروشيه بجانب مواصلة قصر ثقافة دمياط الجديدة إبداعات فنية من خامات طبيعية كالصدف والقواقع والحصى كما عرض القصر فيلم كرتون للرواد.



تجددت فعاليات برنامج "يلا نعرف رموز بلدنا" للحديث عن أهم رموز المحافظة من كتاب وعلماء وأدباء ورجال سياسة، وجاء أولها مع قصر ثقافة كفر سعد ومحاضرة للحديث عن بنت الشاطئ "عائشة عبد الرحمن" وملامح عن حياتها واصرارها على نهج طريق العلم والدراسة والعمل فى زمن ندر فيه اى عمل للبنت، بجانب مشاركات لمكتبات ميت الخولى وميت ابو غالب والروضة وكفر المياسرة والغوابين وكفر المنازلة والعبيدية، بينما قدم بيت ثقافة الزرقا السيرة الذاتية لوزير الخارجية الأسبق الدكتور محمد حسن الزيات بجانب مشاركات من قصر ثقافة دمياط الجديدة وقصر ثقافة فارسكور وبيت ثقافة السرو.