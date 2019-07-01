مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج



لقى طفل مصرعه، بمركز دار السلام بسوهاج، اليوم، صعقًا بالكهرباء، أثناء مروره بجوار محول كهرباء.



وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز دار السلام بوصول الطفل ممدوح السيد عبدالرحمن ٣سنوات، ومقيم قرية اولاد يحي التابعة لمركز دار السلام.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المجنى عليه أثناء اللهو صعق من محول كهرباء، وتم نقله لمشرحة مستشفى دار السلام، وجارِ تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.