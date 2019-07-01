"التحرير الفلسطينية" تتابع تنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

قال بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن اللجنة ستجري اجتماعا، غدا الخميس، من أجل متابعة تنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف، في تصريحاته لإذاعة "صوت فلسطين" الفلسطينية، اليوم الأربعاء: "في إطار عمل اللجنة التي تم التوقيع على تشكيلها من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، يتلخص بكيفية التعامل مع انهاء الاتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي، والآليات العملية لتطبيق هذه القرار وتأثيره على الوضع الداخلي".



ووقع أبو مازن، أمس الثلاثاء، على تشكيل لجنة لوضع آليات وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، وذلك بعد قراره، منذ نحو أسبوع، بوقف العمل بها، ردًا على الانتهاكات المتزايدة ضد الفلسطينيين، وتنفيذ عمليات هدم جماعي لمنازل في القدس المحتلة، وخصم الأموال المخصصة لأسر الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية.