الزمالك يقيد "كهربا" في القائمة المحلية والدولية

قيد نادي الزمالك محمود عبدالمنعم "كهربا"، الذي رحل عن الفريق الأبيض في القائمة المحلية الأولية للموسم الجديد 2019-2020 في خطوة جديدة لحفظ حقه في اللاعب الذي رحل إلى فريق أفيس البرتغالي.



وكان أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالنادي، أكد أنه سيتم قيد اللاعب في القائمة حتى لا يستغل ذلك في فسخ عقده.



وانقطع اللاعب عن مران الفريق منذ يونيو الماضي، ورفض العودة إلي الزمالك بحجة انتهاء عقده، مشككا في توثيق العقد، الذي أقر عدد من أعضاء اتحاد الكرة المصري بصحته.

