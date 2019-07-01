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محافظات

محافظ الغربية يوجه بسرعة تقنين أوضاع التعديات على أملاك الدولة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد محافظ الغربية، أهمية تواصل رؤساء المدن والأحياء مع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أوضاع التعديات على أملاك الدولة وحثهم على سرعة إنهاء جميع إجراءات التقنين لما يأتي في الصالح العام للمواطن من حيث استغلال فرصة الأسعار العادلة التي تم وضعها في لجان البت.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لجلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، التي عقدت بالقاعة الكبرى بالديوان العام بحضور ممثل الرقابة الإدارية بالغربية ونائب مدير أمن الغربية والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.

وقال المحافظ إنه تم الانتهاء من تقنين أوضاع التعديات على أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة بنسبة 85% ممن تقدموا بطلبات تقنين، وتحرير عقود لـ 285 طلبًا.

وأشار المحافظ إلى سرعة قيام لجان حصر أصول الدولة بإنهاء أعمالها وعمل حصر متكامل للأراضي الغير مستغلة، وكذا قيام رؤساء المدن والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الإعلان للمواطنين ببدء تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء المحددة حيث أن مدة التصالح المصرح بها بالقانون 6 أشهر من تطبيقه، وكذا سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتطوير المناطق العشوائية في طنطا والمحلة الكبرى للاستفادة بمبلغ 250 مليون جنيه تم توفيرهم مؤخرًا من صندوق تطوير العشوائيات وسرعة تنفيذ الأعمال المقررة.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن والأحياء بعدم توصيل المرافق للعقارات إلا بعد طلاء وجهات المباني كأولوية أولى لإعطاء الصورة الحضارية اللائقة للمدن على أن يتم الطلاء في مناطق كاملة وليست مباني منفردة وذلك للحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام للمباني السكنية بنطاق المحافظة.

وفي إطار نفس الجلسة، قرر المحافظ إطلاق اسم المرحوم اللواء شرطة جمال أحمد علي مدير أمن أسيوط السابق على مدرسة القرشية الثانوية المشتركة، ووافق المجلس على قبول تبرعات بأجهزة طبية ومعدات بمستشفى إبيار وبسيون وقطور المركزي، ووافق على قبول تبرع لمساحة 363 م2 لإقامة محطة رفع للصرف الصحي عليها بمنطقة كوبري العشري بزفتي، كما وافق على قبول التبرع ومخاطبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستخراج مساحة 1059.88 م2 من الرقعة الزراعية وإضافتها لمدرسة "الدواخلية" الابتدائية الجديدة.
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