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مصر

تعرف على الكليات.. الانتهاء من أول جامعة حكومية بالقاهرة الجديدة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:55 ص
المهندس عادل النجار،
المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة
علا العلاف
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أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن قرب الانتهاء من تنفيذ أول مقر لجامعة حكومية بالقاهرة الجديدة وهى الجامعة "التكنولوجية"، التابعة لوزارة التعليم العالى.

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، فى تصريحات له، إن الجامعة توجد فى حى "اللوتس"، على مساحة "7.3" فدان، مكونة من (4) مبانى فى المرحلة الأولى وتم نقل أرض المشروع إلى وزارة التعليم العالى بنظام نقل الأصول، لافتًا إلى أن الجهة الممولة والمنفذة للمشروع هى الإدارة الهندسية للقوات المسلحة لحساب وزارة "التعليم العالى".

يذكر أنه تم فتح باب التقدم فى اختبارات القدرات للقبول بالجامعة التكنولوجية بـ"القاهرة الجديدة" للعام الدراسى (٢٠١٩- ٢٠٢٠).. وذلك بكلية "تكنولوجيا الصناعة والطاقة" بالجامعة فى (4) برامج دراسية، هى"تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى تخصيص الأوتوترونكس، لميكاترونكس".

كما أن هناك عدة برامج أخرى مقترح تنفيذها فى السنوات المقبلةوذلك وفقًا للموارد المالية وإحتياجات سوق العمل هى "تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة التحكم والمراقبة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة نظم الإتصالات، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الصناعات المعدنية، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية".
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