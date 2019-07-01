الزمالك يطلب من بيراميدز التعاقد مع رجب بكار

أكدت تقارير صحفية أن نادي الزمالك طلب من إدارة نادي بيراميدز الحصول على خدمات رجب بكار لاعب الفريق، في صفقة منفصلة بعيدًا عن صفقة إبراهيم حسن.



وطلب مسؤولو بيراميدز مهلة قبل حسم الصفقة، خاصة أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي ديسابر متمسك باستمرار اللاعب مع الفريق الموسم المقبل.



ونجح نادي بيراميدز في التوصل لاتفاق مع نادي الزمالك، من أجل ضم إبراهيم حسن لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم الجانب الهجومي في الفريق.