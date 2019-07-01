مدافع ليفربول الشباب هويفر يوقع على عقد طويل الأمد

وقع كي - يانا هويفر مدافع نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على عقد طويل الأمد مع فريقه.



وأصبح المدافع الهولندي 17 عامًا ثالث أصغر لاعب في تاريخ ليفربول مشاركة في المباريات، بعد ظهوره في مباراة فريقه في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام وولفرهامبتون الموسم الماضي.

وقال هويفر إنه يعلم بأنه يتعين عليه التحلي بالصبر للحصول على فرصة للمشاركة مع بطل أوروبا.

وأضاف في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي على شبكة الإنترنت: "أريد أن أكون واقعيًا".