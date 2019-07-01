الأربعاء 31 يوليه 2019 الموافق 28 ذو القعدة 1440
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"المركزي الأمريكي" يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية
الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:21 م
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أعلن البنك المركزي الأمريكي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية.
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