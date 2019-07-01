"وكيل الصحفيين": تنفيذ قرعة اختيار أصحاب تأشيرات الحج الجديدة

أجرى حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، رئيس لجنة الحج والعمرة، قرعة على ٤٠ تأشيرة للحج، استكمالا لعدد التأشيرات الفردية التى حصلت عليها النقابة لهذا العام لتصل إلى ١٠٠ تأشيرة للزملاء الراغبين فى الحصول عليها هذا العام.



وأشار "الزناتى"، إلى أنه تم اختيار أصحاب التأشيرات الجديدة وذلك بترتيب الفائزين بالقرعة الأولى التي لم يتم اختيار سوى ٦٠ فقط منهم فى المرحلة الأولى، وتم إجراء قرعة اليوم على ما تبقى من التأشيرات بين الزملاء الذين كانوا قد تقدموا فى نفس القرعة ولم يحالفهم الفوز بها، وتم اختيار ٤٠ زميل وزميلة أساسيين، ومثلهم احتياطيين وبدأ التواصل مع الزملاء.

