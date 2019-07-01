غدًا.. الأنبا مكاريوس يلتقى شعب المنيا بكنيسة القديس أنطونيوس

يترأس الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، غدًا الخميس، اللقاء الأسبوعي لشعب إيبارشية المنيا، فى تمام الساعة الـ 7 مساءً، في كنيسة القديس الانبا أنطونيوس بمحافظة المنيا.



ويشارك بحضور اللقاء الأسبوعي، غدًا، عدد غفير من مجمع كهنة إيبارشية المنيا وأهالي المنطقة، ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بطقس صلاة العشية، وعقب ذلك يلقي الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية، كلمة روحية على الشعب الحضور.



يذكر أن الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، يترأس لقائين أسبوعيًا، الأول في كنيسة السيدة العذراء مريم، في منطقة الفكرية ـ المنيا، مساء كل اثنين، والثاني الخميس من كل أسبوع في كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالمنيا.