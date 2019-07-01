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الكرازة

مطرانية أبو تيج تحتفل بمرور عام على رحيل القمص تيموثاوس

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:15 م
جريدة الدستور
ماريان رسمى_جرجس صفوت
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تحتفل مطرانية أبوتيج للأقباط الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، بمرور عامًا على رحيل وكيل مطرانية أبوتيج وصدفا والغنايم وهو القمص تيموثاوس شرموخ.

وترأس القداس الإحتفالى اليوم، الأنبا أندراوس مطران أبو تيج وصدفا والغنايم، بمشاركة عدد غير من الكهنة وشعب المنطقة.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الآباء رسل المسيح الأطهار وذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، في منتصف يوليو الجاري.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للقاء صومها المُقبل، في 7 من أغسطس المُقبل، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق مدة 14 يومًا فقط، ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.
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