"فيفا" يشكر الحكومة المصرية على نجاح تنظيم أمم أفريقيا

هنأ جياني أنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة والحكومة المصرية على نجاح البطولة بمشاركة 24 منتخبا.



وقال أنفانتينو في خطاب أرسله لأبو ريدة: "أتوجه بالشكر لجميع الذين عملوا بجهد لتنظيم هذه البطولة في أقل من 5 أشهر في المدن المستضيفة للبطولة الإسكندرية، والقاهرة، والإسماعيلية والسويس، فقد ساهموا جميعًا في حدث رائع لا ينسى، وكان ذلك بفضل تفانيكم وعملكم الشاق جميعا لتصبح هذه النسخة رقم 32 ناجحة نجاحا باهرا".



وأضاف أنفانتينو: "أود أيضا أن أشكركم على كل تلك اللحظات الجميلة والمبهجة التي تشاركناها سويًا بالقاهرة التى سوف تظل طويلًا فى قلوبنا وبالنيابة عن جميع أعضاء وفد الفيفا أود أن أشكركم على حسن الاستقبال والضيافة كما اعتدنا منكم، وأتطلع إلى رؤيتكم مرة أخرى قريبًا".